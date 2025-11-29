Gobierno fueguino firmó acuerdo con Newsan para construir un muelle flotante

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella firmó con la empresa Newsan un acuerdo para la construcción de un muelle flotante en Puerto Almanza donde se realizará además la explotación del cultivo de mejillones.

El mandatario aprovechó el acto para insistir con la propuesta del oficialismo que prevé habilitar la instalación de salmoneras en la provincia, prohibido mediante ley desde 2021.

Melella firmó el convenio con el presidente y CEO del Grupo Newsan, Luis Galli que establece la cooperación para la construcción de un muelle modular flotante y una base de operaciones en Puerto Almanza.

- Publicidad -

“La iniciativa se apoya en los avances logrados este año, cuando se concretó desde Ushuaia la primera exportación de 10 toneladas de mejillones de cultivo, valuadas en 45 millones de pesos, a cargo de Pesantar–Newsan Food”, informaron desde el gobierno provincial.

Melella sostuvo que “necesitamos generar más puestos de trabajo, sobre todo con la Ley si se aprobara en la Legislatura, para la zona norte y centro de la provincia, hoy castigadas por las medidas económicas nacionales”.

“Cuando se habla del desarrollo de la acuicultura en la provincia, tiene que ver con un plan integral, que tiene en cuenta las medidas ambientales y la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Nadie va a hacer locuras ni cuestiones que vayan en contra del ambiente. Hay que avanzar, porque la acuicultura en el mundo avanza y genera muchísimos puestos de trabajo y recursos” argumentó el mandatario.

En ese aspecto, retomó las críticas sobre “las campañas que buscan frenar el crecimiento de la actividad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)