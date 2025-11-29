Proyecto de huertas vincula a privados con educación pública

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Cuatro escuelas de jornada completa de Comodoro Rivadavia participaron del concurso Semillas que germinan y aprendizajes que florecen, una iniciativa impulsada por la empresa Brisa Salud y Bienestar junto a Pan American Energy y la Supervisión de Escuelas Región VI. La propuesta se enmarca en el proyecto Huertas Saludables, iniciado en 2022, el cual busca introducir prácticas de cultivo y manejo de invernaderos en el ámbito educativo público bajo el soporte técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El concurso estableció como objetivo que estudiantes del primer y segundo ciclo desarrollen trabajos de investigación o proyectos prácticos vinculados a la producción de alimentos. La metodología exigió la integración de saberes interdisciplinarios, involucrando áreas curriculares como Matemática, Lengua, Plástica, Ciencias Naturales y Tecnología. El eje central de la actividad radicó en relacionar el aprendizaje académico con el entorno práctico y sustentable de las huertas escolares.

Las instituciones educativas involucradas en esta etapa fueron la Escuela N°147 de Km 20, la Escuela N°91 de Valle C, la Escuela N°146 de KM3 y la Escuela N°2 Francisco Pietrobelli. La supervisora de la Región VI, Grisel Quiñonero, señaló que la propuesta impacta en alumnos y docentes al permitir la integración de contenidos y el contacto con la naturaleza, definiendo a la huerta como una herramienta de investigación y un espacio de recreación y tarea colaborativa.

- Publicidad -

Desde el sector técnico y privado, los actores intervinientes ratificaron la continuidad del programa que apunta al autoabastecimiento de alimentos frescos en los establecimientos. El ingeniero del INTA, Alfonso Beloqui, valoró el soporte técnico brindado a las instituciones. Por su parte, Leila Cura, presidente de Brisa Salud y Bienestar, indicó que la iniciativa superó las expectativas iniciales de expansión y afirmó que el proyecto se consolidó como un instrumento para fortalecer el aprendizaje, el cuidado ambiental y la alimentación saludable en las escuelas de jornada completa. (Agencia OPI Chubut)