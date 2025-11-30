Pullaro contrastó el ahorro provincial con el escándalo de ANDIS

- Publicidad -

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro utilizó la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela para marcar diferencias con la administración nacional tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. El mandatario contrapuso el sistema de compras provincial frente a las denuncias de coimas que afectan al organismo nacional.

Pullaro afirmó que mientras en Argentina se discute la corrupción en la ANDIS la provincia demuestra que paga los medicamentos un 84 por ciento por debajo de los precios de lista. Este mecanismo de adquisición permitió a las arcas provinciales un ahorro estimado en 182.000 millones de pesos de acuerdo a la información disponible.

El ejecutivo provincial destacó la finalización de la obra sanitaria en un contexto de paralización de la obra pública a nivel federal. La inversión destinada al nosocomio superó los 66.000 millones de pesos y fue presentada por el gobernador como una muestra de aceleración en la ejecución de proyectos locales frente al freno nacional.

Durante el acto el mandatario aseguró que el suministro de fármacos está garantizado para todos los habitantes de la provincia. Acompañaron a Pullaro la vicegobernadora Gisela Scaglia y los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti junto a autoridades ministeriales. (Agencia OPI Santa Cruz)