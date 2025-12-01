Ejecutivo envía reforma penal y destina fondos a sistema de alertas

- Publicidad -

Manuel Adorni y Patricia Bullrich anunciaron el envío de la reforma del Código Penal al Congreso y la creación del sistema ALERTAR. La implementación de la tecnología de notificaciones demandará una inversión de 12.000 millones de pesos.

El Sistema de Alerta Temprana se financiará con fondos del FSU. La herramienta enviará mensajes a dispositivos móviles en áreas afectadas por desastres naturales o emergencias de seguridad. El Ejecutivo informó que el sistema operará bajo anonimato de los usuarios.

El proyecto de reforma penal ingresará al recinto legislativo en los próximos días. Bullrich sostuvo que la nueva normativa generará cumplimiento de prisión efectiva en el 82 por ciento de los delitos. El articulado modifica el concepto de legítima defensa y establece la presunción a favor de quien se defiende.

La iniciativa incorpora las figuras de conducción imprudente y abuso de armas. Las víctimas podrán intervenir durante el proceso penal. Adorni vinculó el cambio de doctrina a los cortes de calle y la situación de narcotráfico en Rosario.

Patricia Bullrich encabezó la presentación en su función de ministra de Seguridad saliente. (Agencia OPI Santa Cruz)