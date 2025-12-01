Los burdos funcionarios K del gobierno de Claudio Vidal, pretenden acallar las fuentes de OPI para silenciar nuestros informes sobre la situación petrolera

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En OPI Santa Cruz tenemos un solo gran capital: nuestras fuentes. Con ellas y a través de ellas, nosotros podemos informar con veracidad, con autoridad y con precisión. El gobierno provincial, sabiendo que sobre nuestra Agencia no puede presionar de ninguna manera, porque no somos rehenes de los fondos públicos, ni de la pauta, ni le debemos favores de ningún tipo al gobernador, a los intendentes o a un diputado, entonces cuando tienen la posibilidad de localizar nuestras fuentes de información, actúan sobre ella, como en el caso que vamos a detallar.

Para una parte de nuestra información petrolera, utilizamos los trabajos profesionales del Ingeniero Luis Zurita, un entendido en la materia quien se desempeñó en cargos ejecutivos por 30 años en YPF y genera excelentes trabajos estadísticos en base a información oficial y datos que permiten conocer producción histórica, proyecciones a corto, mediano y largo plazo, que el propio Zurita ofrece a título de colaboración para su conocimiento a medios, sindicato y al propio Ministro Jaime Álvarez sin lograr que lo tengan en cuenta y mucho menos que publiquen sus trabajos.

OPI, entonces, analizando los trabajados del Ingeniero Zurita, encontró que era una información vital y por falta de difusión, la opinión pública se privaba de conocer datos sustanciales de la situación petrolera en zona norte sumida en medio de una crisis profunda (social, productiva y ambiental) que el gobierno trataba de disimular, mediante discursos edulcorados pero ocultando los datos que en los trabajos estadísticos de Zurita, eran/son relevantes y permitía discernir claramente hacia dónde íbamos en materia de producción petrolera, si no se hacían los ajustes necesarios o al menos, no se decía la verdad.

A partir de allí decidimos hacerle lugar a estos interesantes trabajos y comenzamos a publicarlos, con los análisis respectivos a fin de bajara esa información al entendimiento del público, debido a la especificidad de los datos técnicos que no son de manejo habitual. Al usar esos trabajos que el propio Zurita ha difundido a otros medios y enviado al propio gobierno, nobleza obliga, citamos la fuente abierta.

El 20 de octubre 2025 publicamos el informe titulado “Lo que el gobierno no dice: con las inversiones proyectadas de 1.200 millones de dólares en 6 años, en la práctica es imposible levantar la producción petrolera”, basado en un trabajo del Ingeniero domiciliado en Caleta Olivia.

El 14 de noviembre de 2025, Luis Zurita recibió una nota (N°61/25) firmada por Sergio Guillermo Murúa, en cuyo sello figura como Subsecretario Coordinador zona norte del Ministerio de Energía y Minería de la provincia y lo que allí dice, es una pieza única de estupidez política.

No es un chiste (aunque parece)

Este funcionario del cual nadie conocía su existencia en la ciudad de El Gorosito, le envió a Zurita una nota escrita toda en mayúscula y con el siguiente texto (SIC):

“CALETA OLIVIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

DE MI MAYOR CONSIDERACION:

POR LA PRESENTE LE SOLICITO, QUE LOS ANALISIS E INFORMES DEL TEMA HIDROCARBUROS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ QUE UD. REALIZA, LOS ELEVE A LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL TEMA MENCIONADO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, A LOS EFECTOS DE QUE PUEDAN SER EVALUADOS CORRECTAMENTE. Y SI CORRESPONDIERA TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTAS, COSA QUE EN EL AREA QUE ME COMPETE NO PUEDO REALIZAR

SIN MAS LO SALUDA CON DISTINGUIDA CONSIDERACION.

Firmado: Sergio Guillermo Murúa, en cuyo sello figura como Subsecretario Coordinador zona norte del Ministerio de Energía y Minería”

Como primera medida y si en realidad el Sr Murúa es funcionario del Ministerio de Jaime Álvarez, debería tomar clases de gramática acelerada y redacción básica para escribir con algún sentido, delicadeza y corrección, más aún cuando se trata de notas formales y/o oficiales, representando al gobierno provincial.

Sergio Guillermo Murúa, en cuyo sello figura como Subsecretario Coordinador zona norte del Ministerio de Energía y Minería

Pero lo más importante, más allá de las formas, es el contenido, el objeto de la nota y la intencionalidad del autor.

En primer lugar el señor Murúa le impone al Ingeniero Zurita, un particular sin vinculación con el gobierno de Claudio Vidal, una obligación como si se tratara de un subalterno de la administración pública santacruceña.

Lo obliga a que le eleve “los análisis e informes del tema hidrocarburífero” y asegura diciendo que es a fin “de que sean evaluados correctamente y si correspondiera, tomar medidas correctas” (¿?), pero el remate de esa misma nota por parte de Murúa, un funcionario del gobierno provincial, es de antología, cuando dice “ …cosa que en el área que me compete no puedo realizar”.

Si el Ministerio de Energía no puede realizar un análisis de este tipo nos preguntamos ¿Y para que funciona un Ministerio que no tiene capacidad para hacer un trabajo de evaluación, prospección y proyección de datos? Y luego ¿Para qué está Murúa en esa función si no posee capacidad evaluativa u operativa? ¿Tal vez para cobrar como ñoqui una suma de 5 o 6 millones de pesos?.

Más allá de la insolvencia formal y gramatical de la nota, es asombroso que un funcionario público reconozca que no puede realizar en su área, una evaluación técnica en el área petrolera, directamente relacionado con el área de Energía de la cual cobra el sueldo.

Un kirchnerista de Vidal

El funcionario de Energía en Caleta Olivia, Sergio Guillermo Murúa que firmó este insólito pedido a un profesional privado, es un jubilado de la provincia y sobre el cual muchos vecinos de Caleta Olivia se están enterando ahora que se desempeña como Subsecretario de Energía, ya que de las averiguaciones que realizamos en esa localidad, nadie ubica la oficina donde se desempeña Murúa.

Murúa siempre fue un “soldado K”, estuvo a cargo de la delegación del IDUV de Caleta Olivia, trabajó en Isolux Corsán, colocado en Río Turbio por Julio De Vido y salió de allí cuando vio la corrupción que se desarrollaba alrededor de la construcción de la Usina 240, de la mano de Juan Carlos Goycochea, el responsable de la firma española que fue echado de la empresa y hoy es parte del juicio denominado juicio de “Los cuadernos de Centeno”. “(Murúa) está limpio porque se abrió de todo cuando vio cómo venía la mano en Isolux en Turbio”, le confió a nuestro cronista una de las fuentes consultadas en zona norte.

Los burdos funcionarios K del gobierno de Claudio Vidal, pretenden acallar las fuentes de OPI para silenciar nuestros informes sobre la situación petrolera

La esposa de Murúa es Magdalena García, quien fue locutora en el acto realizado en Caleta Olivia en defensa de Cristina Fernández. En el año 2022 Sergio Murúa, durante la gestión del Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, se encadenó en la vía pública protestando por el abandono de una obra sobre recambio de caños del sistema sanitario en esa localidad (sacar los de fibrocemento y sustituirlos por PVC), de la cual Murúa era responsable técnico y la misma estaba a cargo de la empresa EDISUD de Esteban Torraca, quien cobró la obra pero no la ejecutó y luego fue preso por corrupción en Chubut durante el gobierno de Mario Das Neves, por la causa denominada “Revelación”.

Sergio Murúa, prácticamente desconocido en su función en zona norte, fue el encargado de redactar, firmar y enviar esta nota al Ing Luis Zurita, tratando de anular nuestra fuente abierta en el sector petrolero, utilizando una intimidación absurda, imperativa e ilegal que tiene como único fin quitarle al periodismo de investigación un recurso fundamental, ventilando temas incómodos para el gobierno de una realidad que el oficialismo intenta editar para recortar la información que llega a la opinión pública.

Claro está que el objetivo del gobierno provincial es que todos los medios digitales, escritos y radiales de Santa Cruz, usen como única fuente el departamento de Prensa oficial obstruyendo (cuando puede) el origen de cualquier información no controlada por ellos, que genere un contramensaje a los argumentos de quienes investigan o comunican sin red ni partidismo, operaciones que exhiben los medios casi uniformemente, sin cambiarle una coma a los textos de Vidal y mucho menos cuestionar o investigar el lado B de cada información que redactan.

Ir en contra de este modelo de comunicación controlado, recortado y modelado por el gobierno provincial, es nuestro objetivo como periodistas y difusores de lo que se oculta detrás de cada acción oficial y la forma de contarlo, exponerlo o silenciarlo, según el caso. (Agencia OPI Santa Cruz)