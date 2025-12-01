Reasignan partidas presupuestarias para deuda, salarios y ANSES

- Publicidad -

El Gobierno Nacional ejecutó una nueva modificación del presupuesto nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida administrativa reasigna partidas para cubrir los servicios de la Deuda Pública, afrontar sentencias judiciales previsionales en las fuerzas de seguridad y financiar gastos corrientes en salarios y subsidios. El Ejecutivo ampara la decisión en la emergencia pública en materia económica y fiscal declarada mediante el DNU 70/23 y ratificada por la Ley Bases hasta diciembre de 2025.

El texto oficial establece que la adecuación es necesaria para asegurar una “distribución razonable” de los recursos y advierte que, de no realizarse, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales“. En términos de ingeniería financiera, el decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS)” con el objetivo de evaluar nuevos instrumentos para el financiamiento de obras de transporte de gas. Asimismo, se readecuan los créditos para la atención de los servicios financieros de la deuda y las obligaciones a cargo del Tesoro.

En el desglose de las partidas destinadas a la estructura del Estado, se incrementan los recursos para la Caja de Retiros de la Policía Federal y del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas. El aumento responde a la actualización del haber mensual y a la obligación de cancelar “sentencias judiciales de origen previsional” y firmes. En paralelo, se transfirió la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos del ámbito de Justicia al Ministerio de Seguridad, con su correspondiente partida presupuestaria.

Respecto a las partidas sociales y operativas, la Secretaría de Educación recibió fondos para salarios docentes y no docentes universitarios, becas PROGRESAR y comedores escolares. El Ministerio de Salud reforzó las transferencias para hospitales como el Garrahan y El Cruce, además de incrementar el crédito de la Agencia Nacional de Discapacidad para pensiones no contributivas. Finalmente, ANSES aumentó su presupuesto para cubrir la Ley de Movilidad Previsional y transferir créditos a PAMI por retenciones de haberes y la Prestación Mensual de Oncopediatría. (Agencia OPI Santa Cruz)