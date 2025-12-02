Monteoliva asumió en Seguridad y confirmó continuidad del equipo

- Publicidad -

Alejandra Monteoliva juró este martes como ministra de Seguridad ante el presidente Javier Milei, en reemplazo de Patricia Bullrich. El acto administrativo en el Salón Blanco de Casa Rosada registró la asistencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

La nueva titular de la cartera confirmó que no modificará el organigrama actual. Monteoliva informó que mantendrá a los equipos de trabajo vigentes y solo se ejecutarán bajas mínimas, sin detallar nombres ni áreas específicas de esos recortes.

Respecto a los lineamientos de gestión, la funcionaria ratificó la continuidad de las políticas de control de fronteras y lucha contra el narcotráfico implementadas por su predecesora. Definió su administración como una profundización de la denominada doctrina Bullrich.

Sobre el gendarme Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela, Monteoliva sostuvo que trabajan diariamente junto a Gendarmería y autoridades de Cancillería para su retorno. Aclaró que la información operativa se mantiene en reserva por razones públicas.

La ceremonia contó con la presencia de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre los funcionarios del Gabinete asistieron el ministro coordinador Manuel Adorni, Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

En relación a la seguridad interior, Monteoliva indicó que las Fuerzas Federales continuarán con el despliegue complementario en la provincia de Buenos Aires y no descartó una reunión con el gobernador Axel Kicillof. Patricia Bullrich dejó el puesto tras casi dos años para asumir su banca en el Senado. (Agencia OPI Santa Cruz)