Nación recortó 32,3% real las transferencias a provincias en noviembre

- Publicidad -

El Estado Nacional transfirió 155.849 millones de pesos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de transferencias no automáticas durante noviembre, cifra que marca una caída interanual del 32,3% en términos reales. Este recorte ajustado por inflación posiciona a noviembre de 2025 como el mes con los menores envíos registrados desde el año 2005. El dato surge del informe de la consultora Politikón Chaco, el cual confirma el cuarto descenso consecutivo real en las partidas discrecionales que administra el Ejecutivo nacional.

La ejecución presupuestaria muestra una concentración de recursos en el área metropolitana, ya que CABA y la provincia de Buenos Aires absorbieron el 49,3% de los giros totales. La Ciudad Autónoma recibió 48.627 millones de pesos, lo que implica una baja real del 64,2% interanual. Esta disminución en el distrito capitalino determina la caída global del índice; al excluir a CABA del cálculo, las transferencias al resto de las provincias arrojaron un alza del 13,6% real. El recorte a la administración porteña responde a un ajuste en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por parte del gobierno nacional.

El desglose por jurisdicción ubica a CABA (31,2%), Buenos Aires (18,1%), Neuquén (11,1%), Entre Ríos (6,3%) y Córdoba (6,1%) como los mayores receptores de fondos. En el extremo opuesto, Río Negro y La Rioja captaron un 0,2% del total cada una. Las variaciones porcentuales elevadas en distritos como Córdoba (+1.247,2%) y Entre Ríos (+1.153,7%) responden a una base comparativa baja de noviembre de 2024 y a la reactivación de convenios con la ANSES por 11.000 millones de pesos destinados a Cajas Previsionales Provinciales.

- Publicidad -

Las partidas se asignaron a ítems específicos con impacto directo en las cuentas provinciales. El cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema insumió 40.000 millones de pesos dirigidos exclusivamente a CABA. Otros 17.019 millones de pesos se destinaron al funcionamiento de hospitales, partida que se repartió únicamente entre Buenos Aires, CABA y Santa Cruz. Asimismo, el estímulo a la producción de Gas Natural demandó 18.266 millones de pesos distribuidos en seis distritos. Por primera vez en el año, el Tesoro Nacional no ejecutó distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). (Agencia OPI Santa Cruz)