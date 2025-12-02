Operativo policial contra red neonazi internacional en España

- Publicidad -

La Policía Nacional de España desarticuló la primera célula terrorista de ideología aceleracionista en el país mediante la detención de tres presuntos integrantes vinculados a la organización supremacista blanca La Base. El operativo ejecutado el pasado 25 de noviembre en la provincia de Castellón permitió neutralizar a un grupo alineado con una entidad ya designada como organización terrorista tanto en la Unión Europea como en otros países. La intervención de las fuerzas de seguridad interrumpió las actividades de una estructura que operaba activamente bajo premisas de radicalización extrema dentro del territorio español.

Durante las redadas coordinadas los efectivos de seguridad incautaron un arsenal compuesto por armas de fuego, armas blancas, material militar y abundante propaganda extremista. Los investigadores describieron a los detenidos como individuos altamente radicalizados que adherían a la doctrina aceleracionista, una corriente ideológica que instiga la ejecución de ataques violentos deliberados con el objetivo de precipitar el colapso de la sociedad y el orden establecido. El hallazgo material corrobora la peligrosidad operativa de los sospechosos y su capacidad para pasar de la retórica al acto violento.

La investigación reveló que la estructura utilizaba diversas plataformas de redes sociales como herramientas de proselitismo para elogiar a otras organizaciones terroristas, distribuir contenido violento y captar nuevos adeptos para su causa. La conexión internacional y la jerarquía del grupo quedaron expuestas al confirmarse que el presunto líder de la célula mantenía contacto directo con Rinaldo Nazzaro, el fundador de La Base. Este vínculo evidencia el alcance transnacional de estas redes supremacistas y su estrategia de expansión mediante células locales autónomas pero ideológicamente subordinadas.

- Publicidad -

Los implicados enfrentan ahora acusaciones formales ante la justicia por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia ilegal de armas e intento de reclutamiento y adoctrinamiento. Este procedimiento marca un precedente significativo en la seguridad nacional española al tratarse del primer desmantelamiento de un grupo de estas características específicas, poniendo de manifiesto la necesidad de fiscalizar el crecimiento de movimientos extremistas que buscan socavar el estado de derecho mediante la violencia sistémica. (Agencia OPI Santa Cruz)