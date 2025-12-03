ADOSAC marcha a Casa de Gobierno por descuentos de hasta 900 mil pesos

- Publicidad -

La tensión entre la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la administración de Claudio Vidal escaló drásticamente este miércoles 3 de diciembre. El gremio convocó de urgencia a una “marcha de la bronca” en Río Gallegos para las 17:00 horas, en respuesta directa a la ejecución de quitas salariales que oscilan entre los 100.000 y los 900.000 pesos, aplicadas sobre los haberes de los maestros que adhirieron a las medidas de fuerza de octubre. La organización sindical denunció que el Ejecutivo provincial busca “disciplinar a la docencia” mediante el recorte de haberes a días de las fiestas de fin de año.

La convocatoria, que tendrá como epicentro la sede provincial de ADOSAC en calle Vélez Sársfield 381, incluye una directiva de fuerte carga simbólica: el gremio instó a los afiliados a asistir con sus recibos de haberes para realizar una “quema” pública de los mismos frente a la Casa de Gobierno. Desde la conducción sindical sostienen que la educación “se defiende en las calles” y exigieron la devolución inmediata de las sumas descontadas, calificando la maniobra gubernamental como un ataque directo al derecho constitucional de huelga.

El conflicto no se limitará a la movilización de hoy. Cumpliendo con las advertencias previas, ADOSAC ratificó un paro total de actividades para este viernes 5 de diciembre. La medida de fuerza busca intensificar el reclamo no solo por la restitución de los fondos retenidos, sino también por una solución de fondo a la pauta salarial y la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos del sector, bajo la premisa de que “el salario no es ganancia“. El gremio advirtió que, de no existir respuestas integrales, el Gobierno provincial “pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026“.

En un intento por ampliar la base de sustentación del reclamo, la dirigencia docente llamó a un plenario intersindical para el próximo sábado 13 de diciembre. El objetivo es unificar un plan de lucha con otras organizaciones sociales y sindicales de la provincia para enfrentar lo que definen como políticas de ajuste, reformas laborales y previsionales impulsadas en los tres niveles del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)