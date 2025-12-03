El Gobierno fijó el Salario Mínimo en $376.600 para agosto 2026

- Publicidad -

El Gobierno Nacional oficializó mediante la Resolución 9/2025 el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual alcanzará los $376.600 en agosto de 2026. La medida establece un incremento nominal del 16,8% prorrateado en diez tramos mensuales a partir de noviembre de 2025, tras la falta de consenso entre sindicatos y cámaras empresariales en el Consejo del Salario.

El cronograma de actualizaciones fijado por el Poder Ejecutivo toma como base el valor de octubre de $322.200. La escala inicia en noviembre de 2025 con un piso de $328.400 y $1.642 por hora, seguido por $334.800 en diciembre. Para el ejercicio 2026, los montos ascienden a $341.000 en enero, $346.800 en febrero, $352.400 en marzo, $357.800 en abril, $363.000 en mayo, $367.800 en junio, $372.400 en julio y finaliza el ciclo en agosto con $376.600 mensuales y $1.883 por hora. El ajuste total representa una variación de $54.400 en diez meses.

La resolución, firmada por Claudia Silvana Testa, determina que los nuevos valores rigen para trabajadores del Régimen de Contrato de Trabajo, Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional. El texto oficial confirma que la decisión se tomó de manera unilateral luego de que en la sesión plenaria del 26 de noviembre “no se logró alcanzar un acuerdo” entre las partes. La normativa impacta también en la prestación por desempleo, que se calculará como el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un techo del 100% del SMVM vigente.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) aporta el contexto financiero de la medida al calcular la pérdida del poder adquisitivo. Según el organismo, entre noviembre de 2023 y octubre pasado, el salario mínimo real registró una caída acumulada del 35%. En el transcurso del corriente año, la reducción alcanza el 7,7%, dato que contrasta con las actualizaciones nominales decretadas en el Boletín Oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)