El gobierno provincial acaba de pedir “un descubierto” de 15 mil millones de pesos al Banco Santa Cruz para pagar salarios

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a documentación oficial a la que tuvo acceso OPI Santa Cruz, hoy 3 de diciembre 2025 el gobernador Claudio Vidal a través de la Ministro de Economía de la provincia, aludiendo a la Comunicación A 6955 del BCRA, solicitó un “Adelanto Transitorio” (es lo que técnicamente en el banco se desconoce como “Descubierto”) por la suma de 15 mil millones de pesos para ser acreditado en la Cuenta Corriente Nº 01-801009/9 – Cuenta Única del Tesoro, por un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de ayer 3 de diciembre 2025 (26/12/2025) con el único destino de abonar haberes del personal de la administración pública de la provincia de Santa Cruz.

Entre los detalles del acuerdo la provincia abonará al Banco de Santa Cruz S.A. intereses sobre saldo de capital, conjuntamente con el pago del capital. En este sentido, el gobierno pactó con la entidad bancaria que el “adelanto transitorio” devengará un interés compensatorio a tasa fija TNA 44,71% hasta la fecha de su vencimiento. Dicha tasa será equivalente a una tasa del 3,67% efectiva mensual (TEM).

Ante el incumplimiento eventual de la cancelación del descubierto que le otorga el Banco Santa Cruz SA, el gobierno asume que entrará en mora sin necesidad de interprelación judicial o extrajudicial alguna y en tal caso continuarán devengándose intereses compensatorios sobre el saldo adeudado. Pero en este caso, está previsto que al interés compensatorio se le adicionará en concepto de punitorios un interés equivalente al 50% de la tasa prevista en la operatoria.

- Publicidad -

También consta en el documento firmado por el gobierno y la entidad bancaria que ante cualquier cambio unilateral de las normativas respecto al Financiamiento al Sector Público No Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Comunicación “A” 6955, habilitará al Banco de Santa Cruz S.A. a declarar la caducidad automática del adelanto transitorio acordado.

La Ministro de Economía de Santa Cruz, Contadora Marilina Jaramillo – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

En tanto, la Tesorería General de la Provincia de Santa Cruz emitió Ordenes de Transferencia por la suma de $ 69.509.975.156,94 señalando que el destino exclusivo de ese importe por parte del Banco Santa Cruz es para el pago de los haberes de la provincia.

Panorama preocupante, incierto y poco alentador

Como lo adelantamos en un informe de hace aproximadamente 45 días atrás, la provincia de Santa Cruz tiene serios problemas de financiamento y recursos y este mes debe enfrentar los aguinaldos además de los sueldos de diciembre y luego enero, febrero y marzo/26 que como todos los años, es un trimeste muy complicado

El “descubierto” que acaba de solicitar el gobierno al Banco Santa Cruz, es de muchísima plata y de las averiguaciones que hemos realizado no resulta observable que haya tenido en cuenta a los municipios, a la hora de hacer las previsiones de fondos, con lo cual, es casi una obviedad prever que se acercan meses difíciles dada la baja de la recaudación, el costo inflacionario y la crisis que afecta al interior provincial donde excepto dos municipios como El Calafate y San Julián, el resto está sumamente complicado financieramente, ya tienen reclamos gremiales por salarios atrasados, falta de aumento y lógicamente, por problemas para cobrar el aguinaldo de fin de año.

La conflictividad en las municipalidades es cada vez mayor. Los trabajadores le reclaman a los intendentes y éstos sostienen que no reciben asistencia financiera del gobierno provincial y es muy baja la coparticipación en tanto el gobierno provincial alude a la baja coparticipación de la Nación y la falta total de ayuda finenciera como se hacía antes a través de los ATN.

Las expectativas de recuperación de la actividad petrolera, como dijimos también en informes anteriores, es muy lenta y podría comenzar a darse en el mediano plazo. En lo inmediato (primer trimeste 2026) esa recuperación será ínfima y mucho más se complejizará el panorama si el precio del barril de petróleo baja de la línea de los 60 dólares como se pronostica para los próximos meses.

Una caía sustancial en las regalías, pondría todo el panorama social y político en una crisis que va a ser muy difícil de revertir, porque el gobierno de Claudio Vidal ha perdido credibilidad y apoyo popular. Y esto nos lleva a plantear si en realidad este crédito va a poder ser cancelado en tiempo y forma o si la provincia va a tener que recurrir a un endeudamiento mucho mayor para sostener los gastos corrientes. (Agencia OPI Santa Cruz)