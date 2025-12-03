Inteligencia: Designan a Cristian Auguadra tras salida de Neiffert

- Publicidad -

El Gobierno nacional designó este martes al contador Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en reemplazo de Sergio Neiffert. La Vocería presidencial confirmó la modificación en la cúpula del organismo de inteligencia mediante un comunicado oficial emitido por la noche.

El texto difundido vincula la salida de Neiffert con la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. Según la versión oficial, esto marca el fin de una primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional.

La información provista indica que tanto el funcionario saliente como su reemplazante mantienen vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo. El documento no detalla los montos de presupuesto ejecutados durante la gestión de Neiffert ni los costos proyectados para la nueva etapa que encabezará Auguadra.

Cristian Auguadra es presentado en el comunicado como contador público con antecedentes en auditoría, gestión de riesgos y administración pública. El Ejecutivo sostiene que su función será profundizar la modernización técnica y operativa del organismo.

La Secretaría de Inteligencia declaró que la gestión de Neiffert se centró en auditar la estructura organizacional y los procesos internos. El cambio de autoridades se formaliza tras la validación parlamentaria de lo actuado hasta la fecha. (Agencia OPI Santa Cruz)