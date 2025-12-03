Refuerzan estrategia para la prevención de incendios forestales

- Publicidad -

El Consejo Agrario Provincial informó que se llevan adelante propuestas y acciones dentro del Plan Estratégico de Bosques Nativos tendientes a la prevención de incendios forestales durante la época estival.

Desde el organismo se recordó que “toda acción a realizar en bosque nativo requiere un plan de trabajo o un plan de manejo, según corresponda, y la solicitud previa de la guía de extracción y transporte forestal en la delegación del CAP más cercana al sitio en cuestión”.

Es así que destacan que “ninguna actividad está habilitada sin esta autorización previa, siendo necesaria además la autorización de paso para aprovechamiento en el caso de que el predio no sea propiedad de quien tramita la Guía”.



En ese marco, el Consejo Agrario Provincial intensifica “las acciones preventivas, especialmente en las zonas de interfase (áreas donde las zonas urbanas y el bosque se encuentran)”.

Ya se iniciaron las primeras actividades preventivas en la Reserva Provincial Lago del Desierto, “un área prioritaria por la alta presencia de material seco —ramas, árboles caídos o muertos en pie— y el intenso movimiento turístico que caracteriza a El Chaltén, que además cuenta con una única vía de acceso y salida”.

Allí se aplicó estrictamente el Protocolo de Recolección de Material Caído, una herramienta clave para la prevención y está limitada exclusivamente a material caído, seco o muerto en pie.

Para transportar este material es obligatorio “gestionar la Guía de Extracción y Transporte Forestal, establecida por la Resolución 350/21, que garantiza que la extracción se realice de manera autorizada y responsable. El protocolo también establece que debe permanecer un porcentaje mínimo de material en el sitio para conservar las funciones ecológicas del bosque, con un remanente del 20% en áreas clasificadas como Categoría II”.

Las medidas se complementan con el Plan Provincial de Prevención que el organismo desarrolla con apoyo del programa Pago por Resultados del Fondo Verde para el Clima. (Agencia OPI Santa Cruz)