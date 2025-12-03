Torres se reunió con gremios de la Salud

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres encabezó este martes una reunión con representantes de los diferentes gremios de la salud en la sede gubernamental de Rawson.

Torres, quien también mantuvo encuentro con los sindicatos docentes, sostuvo que “las mesas de diálogo están abiertas y vamos a continuar trabajando en conjunto con todos los sectores para fijar prioridades y objetivos”.

Los gremios UPCN, SISAP y ATSA se juntaron para dialogar con el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; los secretarios de Trabajo, Nicolás Zárate; y de Salud, Denise Acosta; además del asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva.

“Trabajamos en el armado de una agenda en común entre todos los sectores, siempre siguiendo un esquema de gestión que nos permita afrontar los desafíos diarios y, a su vez, garantizar previsibilidad a los trabajadores y equilibrio fiscal en medio de un contexto complejo a nivel nacional”, recordó Torres.

Recordó que se trabaja con los sindicatos “para buscar soluciones conjuntas a los reclamos que nos plantean, pero siempre en función de la situación económica y financiera que nos toca atravesar“. (Agencia OPI Chubut)