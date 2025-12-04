Paraguay niega extradición de Kueider hasta finalizar proceso local

- Publicidad -

El ex senador Edgardo Kueider cumple un año de arresto domiciliario en Paraguay a la espera del juicio por tentativa de contrabando fijado para el 20 de abril de 2026. La Justicia lo retuvo el 4 de diciembre de 2024 con 211.000 dólares no declarados.

El operativo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios incautó además 640.000 guaraníes y 4 millones de pesos. Los valores estaban ocultos en una Chevrolet Trailblazer propiedad de Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso. La aduana devolvió 9.900 dólares a Kueider por ser el monto legal permitido y decomisó el resto.

El Ministerio Público de Paraguay imputó a Kueider y a su acompañante, Iara Guinsel Costa, por contrabando en grado de tentativa. El delito prevé una pena de hasta dos años y medio de prisión. Ambos permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción hasta la fecha del debate oral.

La justicia argentina mantiene dos expedientes abiertos por enriquecimiento ilícito. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, disputa la competencia con el juez de Entre Ríos, Ives Bastián. La Corte Suprema definirá la jurisdicción tras el dictamen del Procurador Eduardo Casal.

Arroyo Salgado solicitó la extradición del exlegislador. Paraguay rechazó el traslado inmediato y estableció que solo se ejecutará una vez finalizado el proceso local por las divisas.

La investigación vincula los fondos con la firma Betail SA, integrada por Kueider y Daniel González. La sociedad adquirió inmuebles en Paraná contiguos a propiedades de los hermanos Tortul, procesados en la causa Securitas. La magistrada investiga si el dinero proviene de sobornos pagados por la multinacional de seguridad para obtener contratos con Enersa. (Agencia OPI Santa Cruz)