Preocupación de ADEPA por presiones de dirigentes deportivos a periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su preocupación por el crecimiento de estrategias y acciones, por parte de dirigentes deportivos, que podrían tener como objetivo o efecto la intimidación y silenciamiento de periodistas y medios.

En las últimas semanas se multiplicaron cartas documentos, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales de prensa por informar sobre asuntos de interés público que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Entre quienes enfrentaron presiones recientes se encuentran los periodistas Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell, Mario Pergolini, y otros colegas.

Estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos.

Como han señalado ADEPA y otras organizaciones internacionales de prensa, aquí y en el mundo estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas “SLAPPs”) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura. Los mismos objetivos persiguen las campañas mediáticas y en redes sociales desplegadas contra los periodistas que abordan estas temáticas.

El acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios. La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias. (Agencia OPI Santa Cruz)