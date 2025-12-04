Privatización del Comahue: 8 empresas ofertaron por las operadoras

- Publicidad -

El Estado nacional recibió ofertas por un total de 706.885.298,49 dólares en el marco del proceso de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La operación, instrumentada a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, implica el traspaso de la gestión de estos activos energéticos ubicados en la región del Comahue al capital privado, tras el llamado a Concurso Público Nacional e Internacional autorizado mediante la Resolución 1200/2025.

La licitación registró la participación de ocho empresas, aunque el proceso exigió una instancia de mejora de ofertas para el caso específico de Cerros Colorados. En este renglón, las propuestas iniciales no superaron el margen del 10 por ciento de diferencia establecido en el pliego, lo que obligó a compulsar nuevamente a las firmas Edison Inversiones S.A.U. y BML Inversora S.A.U. Finalmente, Edison Inversiones presentó la cotización más alta, destrabando la definición del esquema económico para avanzar hacia la adjudicación.

La Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Tettamanti, sostuvo que el monto obtenido confirma “la confianza del sector privado” y que la transición operativa está prevista para completarse “durante el presente año”. La venta del paquete accionario contó con una tasación previa realizada por una entidad bancaria del sector público y la convocatoria fue difundida en la plataforma DGMarket del Banco Mundial, cumpliendo con los pasos administrativos para la enajenación de los activos estatales.

- Publicidad -

El proceso se encuadra en la decisión del Ejecutivo de agosto pasado, cuando dispuso la venta de las acciones y la operación privada de las centrales. Con la fase de ofertas económicas cerrada y la resolución de la puja por Cerros Colorados, el Gobierno debe ahora formalizar a los adjudicatarios finales para concretar el ingreso de los fondos y la transferencia del control operativo de la infraestructura energética. (Agencia OPI Santa Cruz)