Un hombre disparó a un grupo de niños y adolescentes en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – La policía de Chubut investiga un ataque provocado por un motociclista que efectuó una serie de disparos hacia un grupo de niños y adolescentes este martes a la noche en Comodoro Rivadavia.

La balacera la provocó un hombre al abrir fuego contra un grupo de niños y adolescentes que se encontraban sobre calle Huergo, en el barrio Pietrobelli.

El violento episodio se registró alrededor de las 22 horas y hasta el lugar se acercaron efectivos de la policía que escucharon las detonaciones en la zona.

Los disparos se registraron en cercanía de un grupo de jóvenes de entre 11 a 14 años.

La policía interceptó en la intersección de las calles 13 de Diciembre y Misiones, a un motociclista con las mismas características quien huyó del lugar y al chocar su vehículo, intentó escapar corriendo hasta que fue detenido en la calle Alberto Azzi al 1400.

Allí, los efectivos corroboraron que de la moto había caído un arma de fuego marca Taurus, que presentaba un cartucho en recámara, percutado, y el cargador sin municiones.

EL detenido tenía entre sus prendas un proyectil calibre 9 mm.

Los investigadores encontraron en calle Huergo al menos once vainas servidas calibre 9 mm y otro proyectil percutado, evidencia que confirma la cantidad de disparos efectuados durante el ataque.

El sujeto quedó detenido a disposición de la justicia para conocer en detalle el origen del ataque. (Agencia OPI Chubut)