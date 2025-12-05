Comodoro Rivadavia ratificó el vínculo con PAE en deporte social

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La operadora Pan American Energy (PAE) ratificó la continuidad de su financiamiento a los Juegos Comunitarios de Comodoro Rivadavia, una decisión que fue capitalizada políticamente por el intendente Othar Macharashvili para contrastar la permanencia de la petrolera frente al retiro de otras firmas de la región. La compañía mantiene el esquema de articulación con la Municipalidad y el Ente Comodoro Deportes, consolidando un vínculo que supera los quince años de ejecución en el ámbito del deporte social y barrial.

El programa abarca disciplinas como natación, fútbol de salón, atletismo, hockey y rugby, dirigidas a niños y adolescentes de diversos barrios de la ciudad. La estructura operativa depende del Ente Comodoro Deportes, que gestiona las actividades gratuitas en sedes municipales y espacios al aire libre. Según la información oficial, la iniciativa busca sostener la interacción entre asociaciones vecinales y fomentar la representación territorial a través de la competencia amateur.

Durante el acto de cierre, el intendente Macharashvili utilizó el escenario para marcar una diferencia entre el accionar de PAE y el contexto empresarial actual de la cuenca. El jefe comunal señaló que mientras otras empresas se retiran y olvidan lo que la ciudad les brindó, Pan American Energy sostiene su apuesta a la formación y el desarrollo. En la misma línea, Hernán Martínez, desde el Ente Comodoro Deportes, reconoció el aporte de la operadora y valoró el trabajo de técnicos y familias que sostienen el programa en condiciones de infraestructura básica, como canchas de tierra.

Por parte de la empresa, el gerente de Relaciones Institucionales, Horacio Garcia, definió el acompañamiento como una prioridad para promover la integración y los hábitos saludables. El directivo remarcó la articulación con el estado municipal y el objetivo de posicionar las actividades recreativas como opción principal para las familias. Con esta acción, la compañía valida su licencia social en la capital petrolera mediante la inyección de recursos en programas de contención comunitaria. (Agencia OPI Chubut)