Vaca Muerta: consorcio prevé ingresos millonarios por venta a ENAP

Un consorcio petrolero encabezado por YPF formalizó un acuerdo comercial con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) para la exportación de crudo proveniente de Vaca Muerta, operación que proyecta el ingreso de divisas por 12.000 millones de dólares. El contrato, que involucra también a las firmas privadas Vista, Shell Argentina y Equinor, fija condiciones de venta con vigencia hasta junio de 2033 y establece un piso operativo de 70.000 barriles diarios de petróleo.

El bloque exportador integra capitales mixtos y privados que canalizarán la producción hacia la estatal chilena. El documento firmado especifica el compromiso de entrega de “un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios“, cifra sobre la cual se calculan los flujos financieros de la operación a largo plazo. Según la información suministrada a la prensa, el cumplimiento de este cronograma de entregas generará “ingresos para el país estimados en US$12.000 millones de dólares a lo largo de su ejecución“, monto sujeto a las fluctuaciones del mercado y la capacidad de transporte efectiva.

La viabilidad técnica del acuerdo se sustenta en la infraestructura de transporte reactivada recientemente. El parte oficial indica que el vínculo comercial con ENAP “se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte“. Estas obras funcionan como el soporte físico necesario para trasladar los volúmenes comprometidos en el contrato a través de la cordillera.

Desde el consorcio definen a esta red de ductos como “clave para optimizar la evacuación de crudo hacia Chile y, potencialmente, a los mercados internacionales por el Pacífico“. Los datos actuales de operación del sistema revelan que “el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por este sistema de transporte“, lo que evidencia la carga actual de la línea antes de la plena ejecución del nuevo contrato a diez años. (Agencia OPI Santa Cruz)