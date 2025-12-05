Violento intento de robo en una escuela de Caleta Olivia

- Publicidad -

Un trabajador auxiliar de la Educación denunció ante la policía de Santa Cruz que dos hombres intentaron robar en instalaciones de la Escuela Primaria Provincial N° 79 de Caleta Olivia ubicada en el barrio 17 de Octubre.

El violento incidente se registró en la madrugada de este jueves, cuando el sereno tuvo que alertar a los efectivos de la comisaría Tercera dado que dos hombres intentaron forzar la cerradura de un tráiler.

El sereno, un hombre de 48 años, estaba realizando una ronda en el lugar donde se está construyendo el gimnasio del establecimiento donde divisó a dos jóvenes que intentaban forzar la cerradura de un trailer de vigilancia.

Cuando intervino, los dos sujetos lo atacaron con golpes de puño y según la denuncia, uno de ellos sacó un arma calibre .38 y se la apoyó al sereno en la cabeza.

La policía llegó al lugar luego de la denuncia del sereno quien fue trasladado a la seccional a prestar declaración testimonial.

Las actuaciones se derivaron al Juzgado de Instrucción Penal N° 1 donde proseguirán las investigaciones para dar con los autores del ataque. (Agencia OPI Santa Cruz)