Reactivarán la obra para la ampliación del astillero en el puerto de Caleta Paula

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz y la empresa Servicios Portuarios Integrados (SPI) Astilleros S.A acordaron la reactivación de la obra de ampliación del astillero en el puerto de Caleta Paula, que tendrá una inversión superior a los 35 millones de dólares, se informó oficialmente.

En un acto en el que participó el gobernador Claudio Vidal junto a la ministra de la Producción, Nadia Ricci y los propietarios de SPI Astilleros, Horacio Luis Tetamanti y Adriana Grande de Tetamanti; y la presidenta del Directorio de la firma, Sandra Cipolla.

Según se informó desde la inauguración en 1998 del puerto de Caleta Paula, la terminal portuaria es “un enclave marítimo de uso público destinado a operaciones comerciales e industriales, con fuerte impulso del sector pesquero, y la logística de combustibles en la zona norte de Santa Cruz”.

- Publicidad -

Desde 2004 trabaja en el predio la industria naval a través de Astilleros Patagónicos Integrados S.A., “fortaleciendo las tareas de reparación naval en la región”.

Tras una década de paralización de las obras, el acuerdo prevé que el proyecto impulse durante un período de 6 años el avance para incorporar el astillero para la reparación de buques.

En los próximos dos años se prevé la construcción de un elevador de buques o plataforma sincrónica.

Esta obra permitirá la generación de “más de 250 puestos de trabajo directos, priorizando la contratación y capacitación de mano de obra local en oficios especializados, vinculados a la industria naval”.

A su vez, se indicó que tendrá capacidad para la reparación de buques de hasta 138 metros de eslora y de esta manera se “consolidará como un polo estratégico en el Atlántico Sur y permitirá que Santa Cruz avance hacia la fabricación naval a escala regional”. (Agencia OPI Santa Cruz)