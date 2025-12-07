El 9 de diciembre inicia el Operativo Verano Seguro 

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno provincial informó que desde el próximo martes 9 de diciembre se iniciará el Operativo Verano Seguro, una iniciativa para asistir a las familias que egresen o ingresen a Tierra del Fuego, previsto para reforzar la prevención de accidentes durante la temporada estival.

De esta manera, como parte del operativo se instalarán puestos en la Ruta Nacional 3 a la salida de Ushuaia, Tolhuin y uno principal en la ex balanza al norte de Río Grande, donde autoridades viales entregarán información a los conductores sobre documentación, prevención de accidentes, estado del cruce de la barcaza, horarios de fronteras y entregarán un kit de presentes.

Además, el gobierno fueguino señaló que “en el lugar habrá WiFi libre, baños, contenedores para residuos y agua caliente”.

Participarán las áreas de Protección Civil, la Subsecretaría de Transporte y la Policía Provincial, con presencia policial las 24 horas y los controles de Protección Civil se harán a partir de las 05:00 horas.

El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals afirmó que “la idea es acompañar tanto a las familias que salen de vacaciones como a las que regresan o nos visitan. Vamos a entregar recomendaciones y los conductores o conductoras podrán completar documentación que se debe presentar para pasar por Chile”.

“Verano Seguro es un operativo que hemos proyectado para darle continuidad a lo que fue el trabajo de invierno, donde todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad de la Provincia ha trabajado coordinadamente con excelentes resultados”, añadió. (Agencia OPI Tierra del Fuego)