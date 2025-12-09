Desbaratan contrabando de electrónica por 45 millones en San Sebastián

- Publicidad -

(OPI TdF) – Durante un control realizado por Aduana y Gendarmería este lunes en el carril de ingreso a la provincia, las fuerzas de seguridad interceptaron un cargamento ilegal de tecnología valuado en 45 millones de pesos, confirmando la persistencia de circuitos de abastecimiento paralelo que desafían los controles fiscales en el paso fronterizo San Sebastián.

La detección se produjo cuando los agentes procedieron a la inspección de un vehículo particular que intentaba sortear el ingreso a Tierra del Fuego. Lejos de tratarse de una infracción menor o un exceso de franquicia turística, la requisa reveló una estructura de contrabando planificada: un doble fondo acondicionado detrás del respaldo del asiento trasero. En este compartimento oculto, los ocupantes transportaban un lote significativo de teléfonos celulares, notebooks y accesorios de telefonía, evidenciando una logística preparada para evadir la fiscalización estatal.

La intervención del Juzgado Federal, a través de la fiscalía descentralizada a cargo del Dr. Marcelo Alejandro Rapoport, subraya la gravedad penal del hallazgo. El monto estimado de la mercadería, que asciende a los 45 millones de pesos, coloca el hecho fuera de una simple contravención aduanera, tipificándolo como un delito federal. Este incidente pone de relieve la paradoja económica de la región: el ingreso ilegal de tecnología a una provincia cuyo régimen de promoción industrial se basa, precisamente, en la producción de estos bienes, sugiriendo un mercado negro activo para dispositivos importados que compiten o suplen la oferta local.

Las autoridades procedieron al secuestro inmediato de la carga y el vehículo, desbaratando la maniobra en el punto crítico de conexión terrestre con el continente. Mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades penales de los involucrados, este decomiso en San Sebastián sirve como un recordatorio de la constante presión que existe sobre las fronteras de Tierra del Fuego y la necesidad de mantener una vigilancia estricta para proteger la integridad del área aduanera especial frente al flujo de mercadería no declarada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)