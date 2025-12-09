Feriado de diciembre: más turistas pero estancias más cortas por la crisis

- Publicidad -

(OPI TdF) – El último fin de semana largo de 2025, enmarcado en el Día de la Inmaculada Concepción, dejó al descubierto la nueva matriz turística de la Argentina: un mayor volumen de movilización de personas, pero con una estadía que se desploma consecuencia directa de la erosión del poder adquisitivo de las familias. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 1.377.810 turistas, un 43,5% más que en 2023, aunque la duración de los viajes se redujo de 2,6 días a apenas dos noches. En este contexto de “escapadas low cost” a nivel nacional, Tierra del Fuego se desmarcó mostrando una realidad económica paralela y excluyente: el gasto diario por visitante en la provincia fueguina ascendió a $317.000, una cifra que supera en más del triple al promedio nacional.

El relevamiento de la CAME expone que, si bien a nivel país las familias optaron por destinos cercanos y de bajo costo presupuestario, en Tierra del Fuego la dinámica respondió a un perfil de consumo de “alto valor percibido“. Mientras que el turista promedio en Argentina desembolsó $90.495 diarios —un incremento del 8,8% real frente a 2023—, quienes arribaron al Fin del Mundo afrontaron costos significativamente superiores. La provincia registró una ocupación hotelera del 73% y, a diferencia de la tendencia nacional de acortar los viajes, mantuvo una estancia promedio superior al resto del país. Ushuaia consolidó su posicionamiento en nichos específicos, atrayendo visitantes por eventos de trail running en entornos naturales extremos, confirmando que el destino se perfila cada vez más hacia un segmento con mayor espalda financiera ajeno a la crisis del turista promedio.

El informe detalla que el impacto económico total del fin de semana en el país fue de $249.370 millones, una suba real del 20,1% comparado con el mismo feriado de hace dos años (en 2024 no hubo feriado en esta fecha). Sin embargo, la entidad gremial advirtió un cambio de comportamiento: los gastos se concentraron estrictamente en servicios esenciales. A pesar de que históricamente diciembre solía ser una fecha fuerte, este año la tendencia se invirtió en favor del fin de semana extralargo de noviembre, lo que sugiere que la capacidad de ahorro para ocio se agotó antes del cierre del año para gran parte de los argentinos.

- Publicidad -

En el balance anual, el 2025 cerró con ocho fines de semana largos que movilizaron a más de 13,3 millones de turistas y generaron un movimiento de casi 3 billones de pesos (equivalente a US$ 2.030 millones). Si bien la CAME destaca el rol de estos feriados como “dinamizadores” para las PyMES, la brecha de consumo evidenciada entre los destinos tradicionales y la plaza fueguina expone las asimetrías de costos y accesibilidad que enfrenta la región insular, donde el turismo se sostiene no por volumen masivo, sino por la extracción de una renta turística elevada por visitante. (Agencia OPI Tierra del Fuego)