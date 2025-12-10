5 años de prisión al conductor que provocó el accidente donde falleció Soledad Maidana

- Publicidad -

El Tribunal de la Cámara Oral de Río Gallegos sentenció a 5 años de prisión a Ibar Simón Martens, el conductor de una camioneta que protagonizó un accidente con otro auto y provocó la muerte de Soledad Maidana, de 26 años, el 22 de febrero de 2024.

La condena impuesta en el juicio es de prisión efectiva domiciliaria y 5 años de suspensión para conducir.

Además, se impuso que Martens deberá pagar unos $153 millones de pesos, en concepto de la demanda civil.

La querella había solicitado una condena por Homicidio Simple con Dolo Eventual con penas que oscilan entre los 8 a 25 años, argumentando que el acusado no había actuado con negligencia, sino con conocimiento y asunción del riesgo fatal.

La defensa pedía la absolución o inimputabilidad de Martens entendiendo que no entendía la criminalidad del acto dado que se encontraba conduciendo bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas y haber consumido marihuana. (Agencia OPI Santa Cruz)