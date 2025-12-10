Chubut invertirá más de $700 millones en mobiliario escolar

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció la inversión de más de 700 millones de pesos destinados a la renovación de mobiliario educativo para todas las escuelas de la provincia.

“Es un plan sin precedentes en la provincia y tenemos el objetivo de llegar a todas las escuelas de los tres niveles para comenzar de la mejor manera el ciclo lectivo 2026” aseguró Torres.

Mediante el llamado a licitación pública se adquieren pupitres individuales y trapezoidales, sillas para todos los niveles —con equipamiento específico para Educación Inicial—, armarios metálicos, escritorios docentes, pizarras fijas y móviles, y mesas de comedor.

El mandatario chubutense argumentó que “esta renovación de equipamiento, que ya comenzamos a distribuir, va a llegar a las escuelas de las seis regiones educativas en las que está dividida la provincia”.

El Plan Provincial de Renovación de Mobiliario Escolar “es una iniciativa estratégica con un despliegue que comenzó a principios de noviembre con entregas en distintas localidades de la Región I”.

El ministro de Educación, José Luis Punta dijo que “el plan prevé llegar de manera progresiva a todas las escuelas de la provincia de nivel inicial, primario o secundario que requieran mobiliario nuevo o de recambio, con la idea de llegar al inicio del ciclo lectivo 2026 en las mejores condiciones posibles”. (Agencia OPI Chubut)