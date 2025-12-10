El dólar oficial retrocede a $1.460 y el Blue finaliza en $1.450

- Publicidad -

El dólar oficial cerró la jornada en 1.460 pesos para la venta en la cotización del Banco Nación, registrando una baja de 5 pesos respecto a la rueda anterior, mientras el mercado aguarda la licitación de deuda por 1.000 millones de dólares anunciada por el Ministerio de Economía. La divisa estadounidense operó a la baja en comparación con el cierre previo de 1.465 pesos, en un escenario marcado por la expectativa sobre las operaciones de financiamiento del Tesoro.

La cartera de Hacienda define hoy la colocación del título BONAR 2029N. Las condiciones financieras establecen un plazo de cuatro años con vencimiento en noviembre de 2029, fecha que recae sobre un futuro mandato presidencial. El instrumento ofrece un cupón semestral con una tasa del 6,5 por ciento y estipula el pago del capital al vencimiento. El ministro Luis Caputo anticipó que la operación busca captar 1.000 millones de dólares a una tasa del 9 por ciento.

En la plaza informal, el dólar blue cotizó a 1.450 pesos para la venta, lo que representa un incremento del 0,35 por ciento en la jornada. Por su parte, el segmento mayorista cerró en 1.438 pesos, marcando un retroceso del 0,2 por ciento y ubicándose a 78 pesos del techo cambiario vigente de 1.516 pesos. En el promedio bancario minorista, la divisa osciló entre 1.455 y 1.460 pesos, alcanzando una cotización máxima de 1.470 pesos.

Los tipos de cambio financieros mostraron comportamientos dispares. El dólar MEP registró un alza del 0,29 por ciento hasta alcanzar los 1.473,3 pesos, mientras que el Contado Con Liquidación retrocedió un 0,09 por ciento para finalizar en 1.501 pesos. El Banco Central informó que las reservas internacionales se ubicaron el martes en 41.739 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)