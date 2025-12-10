Venta de materiales cayó 7,1% mensual y 5,5% interanual en noviembre

- Publicidad -

La venta de materiales para la construcción registró una caída del 7,1 por ciento en noviembre con respecto a octubre y un retroceso del 5,5 por ciento en la comparación interanual, según los datos reportados por el Índice Construya (IC). El indicador que monitorea los volúmenes vendidos al sector privado por las empresas fabricantes de insumos evidenció una contracción en el penúltimo mes del año, marcada por la inestabilidad de las variables macroeconómicas.

A pesar de los resultados negativos de noviembre, el balance acumulado entre enero y noviembre de 2025 mantiene un saldo positivo del 6,0 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. La entidad atribuyó la desaceleración reciente a factores externos al ciclo productivo directo. Desde Construya indicaron que “en la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”.

El informe técnico vincula una eventual recuperación de los volúmenes de venta a la estabilización de las tasas de referencia y al acceso al financiamiento, variables que hoy limitan la inversión privada. El comunicado de la entidad sostiene que “en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras“. (Agencia OPI Santa Cruz)