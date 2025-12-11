Detalles del escape de la líder opositora vía Curazao

- Publicidad -

La presencia de la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en Oslo fue el resultado de una compleja operación de extracción que involucró disfraces, cruces marítimos y coordinación internacional para burlar el cerco del gobierno venezolano. Según reveló un informe de The Wall Street Journal, la dirigente opositora inició su salida el lunes por la tarde desde un suburbio de Caracas donde permaneció oculta durante un año, utilizando una peluca y caracterizándose como una ciudadana más para mezclarse entre la multitud. Este operativo, calificado como un gran escape, expone las fisuras en los mecanismos de control estatal y la existencia de estructuras clandestinas capaces de movilizar figuras de alto perfil fuera del territorio nacional.

La logística del traslado implicó un viaje de diez horas por tierra hasta un pueblo pesquero en la costa, durante el cual Machado y dos colaboradores lograron sortear diez puntos de control militar sin ser capturados. La fase marítima comenzó a las cinco de la mañana en una lancha de pesca de madera, enfrentando fuertes vientos y mares agitados rumbo a Curazao. El éxito de la maniobra dependió de una red venezolana especializada en sacar personas del país y contó con un aviso previo al ejército de los Estados Unidos para evitar que la embarcación fuera detenida o hundida durante el trayecto, lo que denota el nivel de riesgo y la planificación estratégica detrás del viaje.

Ya instalada en la capital noruega, y tras saludar a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel, Machado ofreció una conferencia de prensa donde delineó la gravedad del conflicto geopolítico en su país. La dirigente de 58 años, quien mostró una imagen de madurez distinta a la de sus fotos de campaña, definió al gobierno de Nicolás Maduro como una verdadera ocupación que ha declarado la guerra a la sociedad venezolana. En su alocución, denunció explícitamente el apoyo que recibe el oficialismo de regímenes totalitarios como Rusia, Irán y Cuba, así como de grupos como Hamás o Hezbollah, solicitando a las naciones del mundo un respaldo a la ciudadanía equiparable a esas alianzas externas.

A pesar de haber logrado romper el aislamiento físico, Machado dejó en claro que su estancia en Europa es transitoria y funcional a su recuperación personal y familiar. La Nobel anunció que aprovechará su tiempo en el exterior para someterse a chequeos médicos postergados por la vida en la clandestinidad y para reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, lejos de plantear un exilio definitivo, confirmó su disposición a regresar a Venezuela una vez cumplidos estos objetivos, sugiriendo un retorno a la resistencia interna y posiblemente a la misma precariedad del suburbio caraqueño que abandonó para recibir el galardón. (Agencia OPI Santa Cruz)