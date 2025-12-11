Expectativa de empleo marca 10% positivo para primer trimestre 2026

- Publicidad -

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 se ubicó en un +10% ajustado por estacionalidad, según el relevamiento realizado por ManpowerGroup sobre una base de 700 empleadores entre el 1 y el 31 de octubre de 2025. El indicador refleja un incremento técnico de 5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y una diferencia positiva de 11 puntos en la comparación interanual. Del total de la muestra, el 30% de las firmas proyecta aumentar sus dotaciones, el 18% anticipa reducciones, el 35% no realizará cambios y el 17% restante mantiene indefinida su estructura de costos laborales.

El desglose sectorial expone una disparidad financiera clara entre los rubros productivos y el estado. El segmento de Finanzas y Seguros reporta la mayor intención de contratación con una ENE de +27%, cifra que consolida un aumento de 17 puntos porcentuales frente al trimestre previo y 20 puntos en la medición anual. El sector de Construcción y Bienes Raíces registra una ENE de +20%. En el extremo opuesto del balance, el agrupamiento de Sector Público, Salud y Servicios Sociales presenta un déficit en sus proyecciones con una ENE de -3%, el indicador más bajo de las once actividades económicas auditadas.

En el análisis geográfico, la región del Noreste (NEA) encabeza la estadística con una expectativa de +15%, seguida por la Patagonia y la región Pampeana, ambas con un +13%. Los datos muestran una recesión en las proyecciones para Cuyo, que arrojó una ENE de 0%. Esta cifra implica un desplome de 18 puntos porcentuales en comparación con el período anterior y una contracción de 16 puntos respecto al año pasado, marcando el retroceso más significativo del informe.

Luis Guastini, director general de la consultora, señaló que “Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global de expectativas, pero aún está lejos de nuestros países vecinos en lo que se refiere a la generación de empleo“. En el contexto regional, los datos locales posicionan a la Argentina (+10%) con las expectativas más moderadas del continente, por debajo de Costa Rica (+11%) y Chile (+13%). Brasil lidera la nómina regional con una proyección de +57%, seguido por Guatemala (+28%) y Estados Unidos (+27%). (Agencia OPI Santa Cruz)