Gobernador Torres buscará inversiones en Estados Unidos

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres viajó a Estados Unidos para presentar “las ventajas de inversión de Chubut al ser la provincia líder en energías renovables del país”.

El mandatario estará durante el jueves y viernes en Nueva York para mantener un encuentro con la Americas Society y el Council of the Americas (AS/COA) y en el Consulado Argentino.

También expondrá las posibilidades de inversión en la provincia ante los inversores e integrantes de JP Morgan, UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, e Invesco Asset Management.

La agenda de encuentros y reuniones será con empresarios, bancos y fondos de inversión con el objetivo de acordar la llegada de las ventajas comparativas en materia de energías renovables, además de las potencialidades en turismo y producción. (Agencia OPI Chubut)