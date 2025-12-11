Periodismo judicial: distinguen trabajos sobre cajas del Ministerio de Justicia

- Publicidad -

La Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizaron la entrega de premios de Periodismo Judicial en el Palacio de Justicia. El acto validó investigaciones sobre manejo de fondos en el Ministerio de Justicia y demandas contra el Estado por US$ 27.000 millones. Horacio Rosatti encabezó la ceremonia junto a directivos de la entidad.

El primer premio correspondió a Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli de Infobae. El trabajo expuso una estructura de fondos sin control utilizada para el pago de sueldos en el Ministerio de Justicia. El segundo lugar fue para Pablo Fernández Blanco y Florencia Rodríguez Altube de La Nación. El artículo documentó la existencia de 236 demandas contra la Argentina en el exterior por un monto superior a los US$ 27.000 millones.

La mesa principal incluyó a los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por parte de ADEPA asistieron José Claudio Escribano, su presidente Martín Etchevers, Francisco Muñoz presidente de la Comisión de Desarrollo de Medios Locales, directivos de la entidad. El jurado evaluador estuvo compuesto por Rosatti, Jorge Reinaldo Vanossi, Alberto Bianchi, Joaquín Morales Solá y Daniel Sabsay.

José Claudio Escribano advirtió durante su discurso que eventuales reformas legislativas podrían generar una involución en materia de libertad de prensa. Recordó que la matriculación obligatoria de periodistas fue utilizada históricamente por gobiernos autoritarios como mecanismo de control.

Horacio Rosatti sostuvo que la libertad de expresión es un requisito para que el periodismo de investigación denuncie la corrupción. Afirmó que la tarea judicial y la periodística comparten la necesidad de probar la veracidad de los hechos mediante evidencia.

El máximo tribunal auspicia la categoría de Periodismo Judicial del certamen de ADEPA desde el año 2007. (Agencia OPI Santa Cruz)