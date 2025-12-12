Relanzan línea de crédito para que Pymes afronten salarios y aguinaldo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Banco de Tierra del Fuego relanzará sus líneas de crédito para asistir a empresas en el pago de haberes y aguinaldo durante el final del año.

La entidad financiera provincial ofrecerá créditos con condiciones especiales para facilitar el pago de salarios y aguinaldos, en el marco de un conjunto de medidas que incluyen promociones vigentes con Tarjeta Fueguina.

El financiamiento será destinado especialmente para brindar apoyo a las Pymes locales en el pago de salarios mensuales y el medio Sueldo Anual Complementario.

La asistencia se dirige a empresas que acreditan haberes en la entidad financiera y “permite financiar hasta el 50% del promedio de acreditaciones mensuales declaradas para el pago del aguinaldo, o hasta el equivalente a dos nóminas completas para la cancelación de sueldos”.

Las líneas de préstamo cuentan con un plazo de 6 meses y una tasa de interés fija del 49,5%. En el caso de la línea destinada al pago de haberes mensuales, además se otorga un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e intereses. (Agencia OPI Tierra del Fuego)