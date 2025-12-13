Unas 200 hectáreas se incendiaron en el Parque Nacional Los Alerces 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un nuevo incendio que se desató en el Parque Nacional Los Alerces consumió unas 200 hectáreas de bosque nativo donde las condiciones climáticas y la dificultad en el terreno complican las tareas de los brigadistas.

Así lo señaló el jefe de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas quien ratificó que “estamos muy complicados por el tema del viento”.

El operativo de los brigadistas prevé acceder mediante la navegación por el lago Menéndez, lo que “limita seriamente el ingreso de personal en embarcaciones”.

- Publicidad -

Desde que se declaró el incendio el martes “no hemos podido trabajar con helicópteros. Es imposible con el viento y, además, hay nubes muy bajas y poca visibilidad”.

El fuego afecta una zona de coihue con caña colihue, y en sectores más altos también alcanza áreas de lenga. (Agencia OPI Chubut)