Chile elige presidente entre Jara y Kast en decisiva segunda vuelta

- Publicidad -

La jornada electoral decisiva en Chile avanza hacia su definición con la participación de los dos contendientes que disputan la presidencia en segunda vuelta, Jeannette Jara por el oficialismo y José Antonio Kast por la oposición de derecha. Ambos candidatos emitieron su sufragio y realizaron declaraciones que marcaron el tono político de la espera, mientras se aguarda la difusión de los primeros datos oficiales que perfilarán al próximo mandatario. La expectativa se centra en la publicación de los resultados, prevista por las autoridades para las últimas horas de la tarde, en un proceso que busca resolver la dirección del ejecutivo nacional tras la victoria inicial de Jara en la primera vuelta.

José Antonio Kast, respaldado por las fuerzas de oposición, acudió al Colegio Ana María Mogas en la comuna de Paine, en la periferia de Santiago, acompañado por su esposa María Pía Adriasola. En sus declaraciones a la prensa, el candidato manifestó confianza respecto a una posible victoria, aunque mantuvo cautela, y aseguró que existe un compromiso total de dejar la vida por reconstruir la patria en caso de resultar electo. En un mensaje con implicancias directas para la política regional, Kast se refirió al vínculo bilateral con el país vecino, garantizando que bajo su gestión se mantendrán las mejores relaciones con Argentina, sustentadas en su conocimiento personal del presidente Javier Milei.

Por su parte, la candidata oficialista Jeannette Jara ejerció su derecho a voto en el Liceo Poeta Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, tras realizar una caminata desde la residencia de su madre. Su intervención pública se centró en la institucionalidad, haciendo un llamado explícito a que los resultados del balotaje sean respetados debidamente. No obstante, la jornada de Jara estuvo marcada por la denuncia de su comando sobre una presunta interferencia corporativa, referente a mensajes emitidos por una empresa de gas llamando a votar por Kast. Ante la explicación de la compañía, que alegó un acceso no autorizado a sus sistemas, la candidata instó a investigar lo ocurrido y subrayó la necesidad de iniciar acciones legales si la versión del hackeo es efectiva.

- Publicidad -

En paralelo a la contienda, el presidente Gabriel Boric emitió su voto por última vez en calidad de Jefe de Estado, instancia que utilizó para ratificar la solidez del sistema electoral chileno. El mandatario destacó la confiabilidad, rapidez y transparencia del mecanismo de escrutinio, calificándolo como un orgullo y un ejemplo para la región, y aseguró que nadie pone en duda los resultados de las elecciones en el país. Boric indicó que las cifras deberían comenzar a conocerse alrededor de las 19:00 horas, poco después del cierre de las mesas, cerrando así su participación electoral con un llamado a proteger y respetar el derecho al sufragio y la responsabilidad cívica que este implica. (Agencia OPI Santa Cruz)