El incendio en El Turbio fue contenido tras diez días de actividad

El gobierno confirmó la contención del incendio forestal en la zona de El Turbio tras diez días de actividad ininterrumpida. A pesar del despliegue logístico que involucró a más de un centenar de agentes y múltiples recursos del Estado, la disminución de la intensidad del fuego en el sector de Loma de la Chancha respondió en gran medida a las precipitaciones y la caída de nieve registradas en las últimas horas en las cumbres.

La estructura operativa montada por la Secretaría de Bosques demandó la instalación de campamentos para sesenta combatientes y la afectación de cincuenta personas adicionales en tareas de soporte y seguridad. El inventario de recursos estatales volcados al siniestro incluyó quince camionetas, un camión de comando, cisternas, embarcaciones y maquinaria pesada, además de los medios aéreos requeridos para el traslado de personal de línea hacia los focos activos ante la complejidad geográfica del terreno.

El combate al fuego exigió la articulación de brigadas provinciales de Las Golondrinas, Lago Puelo, Cholila, El Maitén y Epuyén con fuerzas federales y de otras jurisdicciones, como el SPLIF de Río Negro y la Brigada Nacional Sur. La persistencia del foco y la carga de combustible vegetal obligaron a integrar al Ejército Argentino, Prefectura Naval y ministerios provinciales para sostener la logística en un área donde las maniobras de ataque directo con herramientas manuales enfrentaron serias dificultades operativas.

El comando de incidentes determinó mantener guardias de rutina y personal en apresto en las bases del Servicio Provincial de Manejo del Fuego a la espera de condiciones climáticas que permitan realizar sobrevuelos de monitoreo. Aunque el informe técnico oficial clasifica el estado como contenido, la extinción definitiva depende de la evolución de los frentes fríos pronosticados, dado que la actividad ígnea se mantuvo en todo el perímetro hasta la llegada de las lluvias. (Agencia OPI Chubut)