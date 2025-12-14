Reforma laboral: ATE denuncia fin de vigencia automática de convenios

- Publicidad -

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, cuestionó la propuesta de reforma laboral del Gobierno al focalizar en la implementación del banco de horas y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Cabezas definió el proyecto como una reforma patronal. Sostuvo que la iniciativa busca legalizar la precariedad laboral existente y rechazó el argumento oficial sobre la necesidad de blanquear la informalidad mediante la reducción de derechos.

La representante sindical advirtió que el mecanismo de banco de horas transfiere al empleador la decisión sobre los días y la carga horaria del trabajador. Respecto a la ultraactividad, indicó que el proyecto obliga a renegociar convenios vencidos en el plazo de un año y faculta a la Secretaría de Empleo para dar de baja cláusulas específicas.

- Publicidad -

La dirigente contrastó la propuesta local con la reducción de la jornada laboral aplicada en México. También señaló la ausencia de regulaciones para trabajadores de plataformas como Rappi o Pedidos Ya en el texto oficial.

Las declaraciones surgieron de una entrevista radial. El reporte no consigna el número de expediente del proyecto analizado ni presenta datos estadísticos sobre el impacto proyectado en la creación de empleo registrado. (Agencia OPI Santa Cruz)