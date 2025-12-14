Tiroteo en playa de Australia deja diez muertos y once heridos

- Publicidad -

Un ataque armado perpetrado este domingo en la emblemática playa Bondi de Sídney dejó un saldo fatal de diez personas fallecidas, según confirmaron las autoridades policiales de Nueva Gales del Sur. La cifra oficial de víctimas mortales se desglosa en nueve ciudadanos asesinados durante el incidente y el propio atacante, quien fue abatido en el lugar por el accionar de las fuerzas de seguridad tras desatarse el tiroteo en una zona de alta concurrencia civil.

El operativo de respuesta y contención derivó en un escenario complejo que dejó además a once personas heridas. Dentro de este grupo de lesionados se confirmaron dos agentes de policía, quienes sufrieron daños físicos durante el procedimiento para neutralizar al hombre armado. La situación en el terreno obligó a las autoridades a mantener activo un perímetro de seguridad estricto, permitiendo el ingreso de equipos especializados para examinar varios objetos sospechosos hallados en el área, lo que prolongó la tensión en el destino turístico.

Desde la institución policial se emitieron precisiones para delimitar el alcance de la amenaza en la metrópoli australiana. El reporte oficial aclaró que, por el momento, no existen indicios que vinculen este ataque con otros incidentes violentos en diferentes áreas de Sídney, descartando preliminarmente una ofensiva coordinada en múltiples puntos de la ciudad. La investigación se centra ahora en la escena del crimen y en los elementos incautados bajo el cerco policial.

La magnitud del hecho provocó una reacción inmediata del poder ejecutivo nacional ante la vulneración de la seguridad pública. El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó su consternación frente a la tragedia y describió las imágenes y el escenario dejado en Bondi como impactantes y angustiosos. La declaración del mandatario subraya la gravedad de un suceso que transformó un espacio de esparcimiento en el epicentro de una crisis de seguridad con múltiples víctimas fatales. (Agencia OPI Santa Cruz)