Cirugía inédita en el hospital de Ushuaia con tecnología de hemodinamia

(OPI TdF) – En un avance significativo para la salud pública de Tierra del Fuego, el Hospital Regional Ushuaia (HRU) concretó con éxito la primera intervención de dilatación uretral utilizando una técnica mínimamente invasiva basada en principios de hemodinamia. El paciente, un hombre de 50 años con un cuadro de fibrosis severa que comprometía su capacidad de orinar, fue sometido a este procedimiento que duró 40 minutos y requirió apenas 24 horas de observación clínica. La operación marca un punto de inflexión respecto a los tratamientos convencionales —como cortes endoscópicos o láser— que históricamente presentaban altas tasas de reincidencia.

El procedimiento estuvo a cargo del urólogo Hugo Riello, quien aplicó una metodología que combina la dilatación mecánica con la administración localizada de paclitaxel. Este fármaco antitumoral, liberado por un balón expandible al contacto con las paredes de la uretra, inhibe la cicatrización fibrosa, la causa principal de las nuevas obstrucciones. Según detalló Riello, quien se capacitó con referentes internacionales en España, la evidencia indica que “más del 75% de los pacientes no vuelven a presentar estrechez a los dos años“, lo que sugiere una solución a largo plazo frente a la recurrencia crónica de esta patología.

La viabilidad de la cirugía estuvo condicionada a la adquisición de tres insumos específicos importados: un balón de dilatación, el balón medicado y una guía de procedimiento. En un contexto económico donde la importación de insumos médicos suele enfrentar trabas burocráticas y financieras, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) asumió la cobertura total. El Dr. Ariel Ponesa, cirujano infantil del HRU presente en la intervención, enfatizó la gestión de la aseguradora estatal: “OSEF actuó con rapidez para autorizar y adquirir los insumos necesarios, teniendo en cuenta que se trata de materiales importados y de alto costo“.

Esta declaración pone de relieve el rol crítico del financiamiento en la modernización del sistema sanitario fueguino. Mientras el sistema público suele ser objeto de escrutinio por los tiempos de respuesta, este caso demuestra que la articulación eficiente entre el equipo médico y la administración de recursos permite acceder a estándares de primer mundo. La nueva técnica no solo mejora la calidad de vida del paciente al evitar cirugías repetitivas, sino que optimiza el uso de los quirófanos y camas del hospital capitalino al reducir drásticamente los tiempos de internación.(Agencia OPI Tierra del Fuego)