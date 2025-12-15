Importaciones vía courier sumaron US$694 millones hasta octubre

- Publicidad -

Las importaciones de particulares a través del sistema courier acumularon pagos por US$694 millones entre enero y octubre de 2025, cifra que representa un incremento del 292,1% en comparación con el mismo período del año anterior. La consultora Analytica estimó este volumen de salida de divisas en un contexto de flexibilización de las normativas aduaneras para compras en el exterior.

El informe detalla que el gasto en octubre alcanzó los US$92 millones, lo que implica una suba del 289,9% interanual. Desde julio, el egreso de fondos por esta vía se mantiene en un promedio de US$100 millones mensuales. La consultora indicó que la dinámica actual del comercio electrónico sugiere que el techo todavía no está a la vista para este tipo de operaciones transfronterizas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió a principios de 2025 los parámetros operativos vigentes. La normativa actual permite piezas postales de hasta 50 kilogramos y un valor máximo de US$3.000 por envío para el servicio puerta a puerta. El sistema de courier no posee tope en la cantidad de envíos anuales, a diferencia del régimen de pequeños envíos que limita a los usuarios a cinco operaciones por año con un máximo de tres unidades iguales.

En materia fiscal, el esquema establece que las compras de hasta US$400 no abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque el contribuyente debe pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los envíos recibidos mediante prestadores de servicios postales privados (courier) no requieren declaración en el sitio web de ARCA al momento de la recepción, trámite que sí exige el Correo Argentino.

El reporte técnico confirma que la salida de divisas por el canal puerta a puerta consolidó un alza cercana al 300% en lo que va del año. El flujo de dinero hacia el exterior por compras minoristas totalizó casi 700 millones de dólares en diez meses, impulsado por los nuevos límites de peso y valor autorizados por el organismo recaudador. (Agencia OPI Santa Cruz)