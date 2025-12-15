Kast viaja a Argentina tras ganar con 60% de votos

- Publicidad -

El presidente Javier Milei recibirá mañana al mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El encuentro se desarrollará en el Salón Blanco y representa la primera actividad internacional del dirigente tras los comicios.

Kast ganó la segunda vuelta electoral sobre la candidata oficialista Jeannette Jara con una cifra cercana al 60 por ciento de los votos. El referente del Partido Republicano asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La agenda en Buenos Aires se encuentra en etapa de diseño. Fuentes oficiales indicaron la posibilidad de una entrevista con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza. Daza posee nacionalidad chilena.

- Publicidad -

El mandatario electo utilizó la frase “Viva la libertad, carajo” tras el resultado electoral. El comunicado no especifica acuerdos bilaterales ni montos de inversión asociados a esta visita. (Agencia OPI Santa Cruz)