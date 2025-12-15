La policía de Nueva York blinda sinagogas tras tiroteo en Australia

- Publicidad -

La ciudad de Nueva York ha intensificado los protocolos de seguridad en torno a las sinagogas y los eventos programados para la festividad de Janucá como respuesta inmediata al tiroteo masivo perpetrado en Bondi Beach, Sídney. Si bien las autoridades locales confirmaron este domingo en conferencia de prensa que no se han detectado vínculos operativos entre el ataque en Australia y la metrópoli estadounidense, ni existen amenazas creíbles activas contra los cinco distritos, la administración ha decidido ejecutar un despliegue preventivo de recursos policiales para blindar las celebraciones de la comunidad judía.

Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, detalló que la movilización de efectivos responde a un criterio de precaución ante el escenario internacional. La funcionaria especificó que el operativo incluirá una mayor presencia uniformada, patrullas especializadas, equipos de armamento pesado y recursos antiterroristas, además de la disposición de escuadrones antibombas según sea necesario. Tisch enfatizó que se están utilizando todos los recursos disponibles con el objetivo de garantizar la integridad física de los neoyorquinos durante el desarrollo de la festividad religiosa.

Por su parte, el alcalde Eric Adams calificó los sucesos de Sídney como una muestra de extremismo globalizado y ratificó el apoyo institucional a los ciudadanos judíos en el inicio de sus celebraciones. El mandatario local sostuvo que se celebrará la primera noche del milagro de Janucá independientemente de las tragedias registradas a nivel mundial en las últimas veinticuatro horas, marcando una posición política de continuidad en las actividades públicas frente a los hechos de violencia externa.

El jefe de gobierno local reforzó su mensaje a través de la plataforma social X, donde aseguró que la administración continuará garantizando que la comunidad pueda realizar los encendidos de la Menorá en toda la ciudad bajo condiciones de seguridad. Adams concluyó su intervención pública solicitando oraciones por los heridos y un llamado a la unidad contra el odio, estableciendo el tono con el que la ciudad gestionará la vigilancia durante los días de conmemoración. (Agencia OPI Santa Cruz)