Caputo confirmó fondos por US$ 1.890 millones para vencimientos de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la ingeniería financiera para cubrir el vencimiento de deuda de enero, conformada por una disponibilidad de US$ 890 millones adquiridos por el Tesoro y US$ 1.000 millones provenientes de colocación de bonos. El funcionario admitió la posibilidad de refinanciación a partir del 9 de enero y confirmó la existencia de una oferta de operación de Repo por parte de bancos por un monto de US$ 7.000 millones, al tiempo que supeditó la baja del Riesgo País a una operación de canje para reemplazar los títulos emitidos durante la reestructuración de la gestión anterior.

En el desglose de la estrategia de deuda, Caputo indicó que se realizó una licitación para medir el diferencial de tasas y sostuvo que, mediante el reemplazo de los bonos actuales por instrumentos convencionales, “el Riesgo País podría bajar a 490 de los 590“. Respecto a la acumulación de divisas, el titular de Hacienda describió el mecanismo previo donde “por cada dólar que Argentina compraba, podía acumular 25 centavos“, destinando los 75 centavos restantes al pago de obligaciones. Bajo el nuevo esquema, con el Tesoro obteniendo refinanciamiento, proyectó que el Banco Central asumirá el rol comprador para incrementar las reservas.

En materia fiscal y tributaria, el ministro cuantificó el costo fiscal de la reforma laboral en 1,8 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Sobre la presión impositiva, planteó la necesidad de “ampliar la base de recaudación y recaudar más por más crecimiento” como condición previa para reducir gravámenes al sector privado. Al ser consultado sobre una recomposición de los haberes jubilatorios, descartó medidas inmediatas argumentando que “primero hay que resolver la situación laboral y tributaria” y sentenció que “hay que tener los recursos” antes de ejecutar aumentos.

El funcionario rechazó los reclamos del sector industrial sobre la apertura económica afirmando que están “nivelando la cancha más rápido que nadie” y ejemplificó distorsiones previas con el caso de la empresa Whirlpool y el acceso al dólar oficial. Finalmente, el Ministerio de Economía estableció una proyección de crecimiento técnico para el ejercicio 2026 que oscila entre el 4% y el 8%, tras asegurar que se ejecutó “la parte más difícil” del ajuste sobre el modelo económico. (Agencia OPI Santa Cruz)