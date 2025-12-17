Bolivia activa vigilancia sanitaria por sospecha de influenza variante K

- Publicidad -

Las autoridades sanitarias de Bolivia activaron mecanismos de vigilancia epidemiológica en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba ante la detección de casos sospechosos de influenza A (H3N2) variante K, un subtipo viral de alta transmisión que ya generó alertas en diversas regiones del mundo. La medida responde a la investigación en curso sobre una muerte registrada en el oriente del país y el aislamiento de un grupo familiar en la zona central, situaciones que obligaron a los Servicios Departamentales de Salud a elevar los niveles de respuesta institucional frente al riesgo de circulación de este agente patógeno, conocido por su rápida propagación en Europa y Estados Unidos.

En el departamento de Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud declaró alerta naranja, una disposición administrativa que exige la activación inmediata de planes de contingencia, la garantía de insumos y la disponibilidad permanente de personal médico. La decisión se fundamenta en el deceso de una mujer de 26 años ocurrido el pasado 29 de noviembre, quien arribó al país procedente de Japón. El director del servicio de salud cruceño, Julio César Koca, confirmó que se analiza el historial clínico de la paciente para determinar si el cuadro fatal corresponde al linaje K, dado que existe un caso sospechoso de esta variante de la influenza A (H3N2). La administración sanitaria local dispuso la creación de un centro centinela para el seguimiento de pacientes sintomáticos y reforzó el llamado a la vacunación ante la temporada de lluvias.

Paralelamente, el sistema de vigilancia en Cochabamba reportó que una familia de seis integrantes dio positivo a influenza A (H3N2) tras ingresar a Bolivia desde Estados Unidos hace tres semanas. El director de Epidemiología departamental, Rubén Castillo, informó que los pacientes permanecen aislados en su domicilio mientras se aguarda la confirmación de laboratorio sobre el linaje específico del virus. Si bien solo uno de los integrantes cumple estrictamente con los criterios de sospecha de la variante K, la totalidad del grupo se mantiene bajo observación médica rigurosa para evitar una posible dispersión comunitaria del virus en caso de confirmarse su tipología.

- Publicidad -

El escenario epidemiológico boliviano se desarrolla en un contexto de presión regional, sucediendo dos días después de que Perú emitiera una alerta nacional por el mismo riesgo y en consonancia con las advertencias de la Organización Panamericana de la Salud sobre el aumento en la circulación de este subtipo. Aunque las autoridades sanitarias aclararon que la variante K no se ha asociado hasta el momento a una mayor letalidad, su capacidad de transmisión superior a la de los virus estacionales obligó a intensificar la detección temprana. La OPS instó a los países miembros a fortalecer sus servicios de salud y proteger a los grupos vulnerables frente a una posible actividad temprana de enfermedades respiratorias. (Agencia OPI Santa Cruz)