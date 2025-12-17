Datos oficiales: cayeron 280.984 empleos y 20.134 empresas

- Publicidad -

El mercado laboral argentino registró la pérdida de 280.984 puestos de trabajo formales y el cierre de 20.134 empresas entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Un informe técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), cuantificó la caída del empleo registrado en un 2,85% y la contracción de la cantidad de empleadores en un 3,9% durante los primeros veintidós meses de la gestión actual.

El análisis de los datos indica un promedio de perdida de 419 puestos laborales por día en el período fiscalizado. La base de empleadores con personal registrado disminuyó de 512.357 a 492.223, lo que representa una baja de 20.134 firmas activas en el sistema. El sector de Transporte y almacenamiento encabezó la reducción de empresas con 4.851 bajas, lo que equivale a un descenso del 12,3% en ese rubro específico.

En el desglose por actividad económica, la Administración pública, defensa y seguridad social presentó la mayor pérdida absoluta de trabajadores, con una merma de 88.342 puestos. La construcción ocupó el segundo lugar en volumen de bajas con 77.383 empleos menos, aunque lideró la caída en términos porcentuales con un retroceso del 16,2%. La industria manufacturera registró 59.127 trabajadores menos y el transporte 53.642.

La correlación entre el tamaño de la empresa y la destrucción de empleo muestra una asimetría. El 99,6% de los empleadores que salieron del sistema corresponde a empresas de hasta 500 trabajadores. Sin embargo, el 69,4% de los puestos de trabajo perdidos se originó en firmas de gran tamaño con más de 500 empleados. Los datos de la SRT confirman la eliminación de 280.984 cápitas del sistema formal en el plazo analizado. (Agencia OPI Santa Cruz)