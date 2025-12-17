Reconocimiento nacional al equipo de Hemodinamia del Hospital Regional

- Publicidad -

El Servicio de Hemodinamia del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), bajo la conducción de la doctora Corina Biagioni, obtuvo el Primer Premio durante el Congreso Nacional del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. El galardón valida la implementación técnica y científica del “Programa de angioplastia coronaria ambulatoria en la provincia de Santa Cruz“, posicionando al establecimiento público provincial en un lugar de relevancia dentro de la especialidad a nivel federal.

Este reconocimiento otorgado por la entidad colegiada nacional no responde únicamente a una intervención aislada, sino que destaca la sistematización de prácticas complejas realizadas de manera ambulatoria. El trabajo científico presentado por el equipo santacruceño expuso los resultados y protocolos de esta práctica, evidenciando un nivel de excelencia profesional y un compromiso con la innovación médica que fue evaluado y validado por pares de todo el país en el marco del congreso.

La obtención de este primer puesto por parte del equipo de la doctora Biagioni pone de relieve la capacidad técnica de los recursos humanos del HRRG en un contexto de alta exigencia. La distinción ratifica la viabilidad y seguridad de los procedimientos de angioplastia ambulatoria desarrollados localmente, un beneficio directo para los pacientes del sistema de salud de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)