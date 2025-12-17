Récord de productividad ubica a Brasil como líder cárnico global

- Publicidad -

Brasil se convertirá en el mayor productor mundial de carne bovina al cierre de 2025, desplazando por primera vez a Estados Unidos del liderazgo global, según datos del Departamento de Agricultura del país norteamericano (USDA). El informe técnico proyecta que la economía más grande de América Latina alcanzará un volumen de 12,35 millones de toneladas, cifra que representa un crecimiento interanual del 4 % y supera en un 4,6 % a la producción estadounidense, estimada en 11,81 millones de toneladas para el mismo periodo.

La consolidación de estas cifras permite a Brasil unificar su posición como mayor exportador mundial con el liderazgo en producción, fortaleciendo su competitividad ante una prevista desaceleración del comercio internacional de la proteína. No obstante, existe una discrepancia estadística entre las proyecciones externas y las locales: la estimación del USDA supera los cálculos del propio Gobierno brasileño, cuya Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyectó a finales de noviembre una producción de 11,38 millones de toneladas, un volumen significativamente inferior al anticipado por el organismo estadounidense.

El repunte productivo contradice las expectativas de analistas que esperaban una caída de la oferta a inicios de 2025, según explicó Mónica Lourenço, de la consultora Trendagro, a la agencia Xinhua. La expansión se fundamenta en mejoras de eficiencia y tecnología aplicada a la alimentación y manejo del ganado, factores que elevaron el rendimiento por animal. Los registros de septiembre evidencian un récord en el peso promedio del macho sacrificado, que alcanzó los 303 kilogramos, permitiendo que la producción mensual cruzara por primera vez el umbral del millón de toneladas.

La estructura de costos, la escala productiva y la estabilidad sanitaria colocan a la industria brasileña en una situación de ventaja competitiva frente al mercado global. De acuerdo con el análisis de los especialistas, estos fundamentos aseguran la posición privilegiada del país sudamericano incluso ante un escenario que contempla la posible reducción de las exportaciones mundiales hacia 2026, validando la estrategia de intensificación tecnológica sobre la expansión meramente numérica del hato ganadero. (Agencia OPI Santa Cruz)