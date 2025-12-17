Vocales de escuelas públicas y privadas denuncian a autoridades de la escuela N° 5 de Río Turbio por graves delitos de violencia de género y abuso de poder

- Publicidad -

El Vocal por el Prof. Pedro Cormack Vocal de Escuelas Públicas y la Prof. Gloria Robles Vocal por Escuelas Privadas denunciaron formalmente al Director y al Vicedirector de la Escuela Industrial N°5 de Río Turbio por abuso de poder y prácticas que configuran violencia de género en el ámbito laboral, más precisamente una de las causas bajo la carátula de abuso sexual simple.

Estas denuncias no sólo existen, señala el escrito de los representantes docentes, han sido presentadas por escrito ante la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, y además fueron radicadas en sede policial y judicial en la localidad de Río Turbio. En todo este tiempo el organismo educativo no ha adoptado ninguna medida concreta.

La presentación afirma que “La gravedad de los hechos se ve profundizada por un entramado de complicidades que excede a la conducción de la escuela. La inacción de la Supervisión y de la Dirección de Nivel ha contribuido a sostener un clima de protección corporativa, donde se prioriza el resguardo de las autoridades denunciadas por sobre la integridad, la salud y los derechos de las trabajadoras. Esta red de silencios y omisiones no es un error administrativo: es una forma activa de encubrimiento”.

Los firmantes critican duramente al CPE que no haya dispuesto una investigación formal externa a la institución siendo que en otras oportunidades ha impuslado hasta separación preventivas de cargos, tras lo cual acusan a las autoridades de selectividad y tratamiento desigual de las circunstancias.

Y a tono de crítica la denuncia admite “Mientras tanto, una de las docentes denunciantes continúa dentro de la institución, confinada en un espacio reducido y apartada de su ámbito habitual de trabajo, en una práctica que no tiene justificación administrativa y que constituye una medida disciplinadora, humillante y profundamente revictimizante. La otra docente, atravesada por el hostigamiento sostenido y la absoluta ausencia de protección estatal, se vio forzada a abandonar su lugar de trabajo por un grave desborde emocional. Cuando el Estado no protege, expulsa. Y eso también es violencia institucional”.

Reclaman los Vocales que es una práctica reiterada del CPE es recomendar recurrir al artículo 11 (licencia médica) como “solución” frente a situaciones de violencia de género. “Esta indicación no sólo es jurídicamente improcedente, sino que desconoce el Acuerdo 189/18, vulnera la normativa vigente y traslada la responsabilidad del daño a las propias víctimas. Obligar a encubrir la violencia bajo una licencia médica no es cuidado: es abandono y desprotección”, expresan los firmantes en todo de crítica.

Le advierte a las autoridades del CPE que si no interviene de manera urgente la responsabilidad será plenamente política, entendiendo que cada día de inacción consolida la impunidad y profundiza la revictimización de las docentes y concluye que es absoluta complicidad del CPE que tiene la obligación jurídica, ética y política de poner fin a la incongruente situación que enfrentan las docentes del referido colegio en la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)